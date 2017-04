'Capirinha Dois Limões' é o drink do Comidaria de feriado; assista 🎥

O episódio desta sexta-feira (21) do Comidaria, o programa de receitas de O POPULAR, é especial para quem quer relaxar neste feriado. A mixologista Ysa Leão reinventou o drink mais tradicional do Brasil, a caipirinha, com dois limões e um ingrediente secreto, também super brasileiro. Confira a lista do que você vai precisar e assista ao vídeo:

- Caipirinha de dois limões

Ingredientes

1 limão tahiti pequeno

1 limão china pequeno

50ml de cachaça ou vodka

100ml de cana de açúcar

100ml de água com gás

gelo

- Confira o modo de preparo no vídeo: