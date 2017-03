Cantoras goianas homenageiam mulheres em show

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as cantoras Grace Venturini, Mara Cristina e Cejane Verdejo lançam, na noite desta quinta-feira (9), o projeto "Faces Acústico", no bar Cerrado Cervejaria, no Setor Bueno, em Goiânia.

O evento celebra a existência da mulher e seus diversos papéis tão importantes para a sociedade. Cada cantora traz suas particularidades e juntas interpretam canções que ficaram marcadas por vozes femininas nacionais e internacionais.

Serviço

Horário: 20h

Local: Cerrado Cervejaria (Av T3, Setor Bueno)

Entrada: R$ 15,00