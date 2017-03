Cantora Sabah Moraes e Orquestra Jovem de Goiás interpretam clássicos de Edith Piaf no Teatro Sesi

Acompanhada da Orquestra Jovem de Goiás, a cantora Sabah Moraes interpreta as belas canções eternizadas na voz de Edith Piaf (1915-1963) hoje, às 20 horas, em show no Teatro Sesi. No repertório, clássicos como La Vie En Rose, La Valse D`Amour, Padam Padam, Hymne a L’Amour, Ja Ne Regrette Rien, Milord e Dans Ma Rue. A direção musical é de Ney Couteiro, respon...