Cantora Neném, da dupla com Pepê, tem aborto espontâneo

A cantora Neném teve um aborto espontâneo no segundo mês de gestação, gravidez resultante de um processo de fertilização que ela fez em novembro.

Ela revelou a notícia nesta quarta-feira (18), na RedeTV!, esclarecendo que está disposta a tentar de novo. Neném decidiu engravidar porque sua mulher, Thaís Baptista, já havia tentado quatro vezes a inseminação artificial, sem sucesso.

Já a irmã de Neném, Pepê, teve gêmeos no dia 31 de dezembro, também fruto de inseminação. Pepê se casou com a namorada, Thalyta Santos, em junho de 2016.

Esclarecendo: A dupla de irmãs cantoras se chama Pepê e Neném. Pepê casou com Thalyta e teve gêmeos. Já Neném é casada com Thaís, desde julho de 2015, e planeja ter filhos no futuro.