Cantor Edu Moraes mostra repertório de rock nacional e internacional

O cantor Edu Moraes é a atração da noite deste sábado do Lowbrow Lab Arte & Boteco. Ex-vocalista da banda Justo!, Edu agora segue carreira solo, além de comandar vários projetos musicais, como Acervo Acústico, Bandinha de Rock, Ultralive, Beatle Soul (tributo Beatles), JMS (tributo John Mayer) e Snake Pit (Tribulto Metallica).

Para o show deste sábado, o artista preparou um repertório com o melhor do rock internacional e nacional, que inclui músicas de bandas como The Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho, John Mayer, Adele, Bon Jovi, Bruno Mars, Cold Play, Foo Fighters, Green Day, Incubus e outros.

A partir das 18h30, a casa abre as portas com a exposição fotográfica Ponto Contra Partida e muitos drinks e pratos gourmet para que os visitantes da casa já possam ir entrando no clima da noite. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.