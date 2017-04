Canto de Ouro e chorinho no Grande Hotel voltam em maio e junho

Eventos inativos no calendário cultural da capital, o Goiânia Canto de Ouro e o chorinho no Grande Hotel voltarão a ser realizados neste ano. A decisão foi tomada nesta semana pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), já com datas marcadas. De acordo com o titular da pasta, Kleber Adorno, o Canto de Ouro volta a partir de 18 de maio e o chorinho, em 9 de ju...