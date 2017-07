Canto de Ouro chega à 11ª semana de shows

Na 11ª semana, o Festival Goiânia Canto de Ouro destaca nesta semana os cantores Maíra (no alto, à esquerda), Wilany Germano (ao centro), Bel Maia (no alto, à direita), Nila Branco (abaixo, à esquerda) e Cejane Verdejo (abaixo, à direita). O show, neste sábado, às 21 horas, será no palco do teatro do Centro Cultural Goiânia. A banda é formada por Bruno Rejan, também responsável pela direção de elenco; Vitor Lucena, na percussão; Fred Valle, na bateria; Fred Praxedes, no piano elétrico, e Leandro Carvalho, na guitarra.

No repertório, os artistas trazem canções autorais e sucessos da MPB. Bel Maia, por exemplo, escolheu suas composições Coisas Simples e Soul, e Rezador, de Braguinha Barroso. Cejane canta Sem Paz, Vivendo o Hoje, Piece of My Heart e Disritmia. Maíra escolheu Sujeito de Sorte; Um Amor Pra Vida Inteira; Eu Não Sei e Prelúdio. Já Nila Branco selecionou Se Enamora; Dois Sois; Depois da Chuva e Chama. No domingo, o show é instrumental com Diones Correntino e o grupo Brazil in Trio, e tem início mais cedo, às 20 horas.

A 7ª edição do Goiânia Canto de Ouro teve início em 18 de maio e se encerra em 13 de agosto. Paralisado desde 2013, o festival foi retomado este ano pela Secretaria Municipal de Cultura e já reuniu mais de cem artistas goianos, entre cantores e instrumentistas, no palco do Goiânia Ouro.

SERVIÇO

Shows: 7º Goiânia Canto de Ouro

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3, esquina com Rua 9, Centro)

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Informações: 3524-2540 e 3524-2541