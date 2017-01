Cannes na telona do Lumière Bougainville

Animal Tour nas férias do Flamboyant - Eles podem até não ser novidade nos centros de compras, mas os animais de pelúcias motorizados fazem a diversão da criançada durante as férias no Flamboyant Shopping Center. Urso, tigre, coala, canguru e dinossauro do Animal Tour ganharam a companhia de novos bichos, a joaninha e o porco rosa. As próprias crianças podem conduzir os animais de pelúcia em segurança, com velocidade aproximada de 2 km/h. Os pequenos de até 5 anos podem andar acompanhados dos pais, já que os bichos suportam até 90 kg de peso. O ingresso custa R$ 20 para cada ficha, com duração de 8 minutos. Comprando mais de uma ficha, o preço cai para R$ 15 (cada). Os brinquedos estão disponível no piso 3 do centro de compras. Avenida Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.

Vencedor da Palma de Ouro na 69ª edição do Festival de Cannes, o filme Eu, Daniel Blake tem sessão especial hoje no Cine Lumière Bougainville, às 21 horas, em uma degustação da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que será realizada em fevereiro.

Com direção de Ken Loach, o drama mostra a história de Daniel Blake (Dave Johns), um marceneiro de 59 anos que, após sofrer um ataque do coração e quase morrer, precisar recorrer ao benefícios concedidos pelo governo e se vê perdido em um meio a uma teia de burocracias, ainda mais por não saber mexer em um computador.

Sem trabalho e na tentativa de receber os benefícios, Daniel acaba conhecendo Katie (Hayley Squires), mãe solteira de duas crianças, que se mudou recentemente para a cidade e não tem condições financeiras para se manter. Os dois se aproximam e Daniel passa a ajudar Katie, levando-a para morar em sua casa.

A mostra O Amor, A Morte e As Paixões será realizada de 15 de fevereiro a 1º de março e conta com o apoio cultural do POPULAR. O Cine Lumière fica no Shopping Bougainville (Rua 9, nº 1.855, Setor Marista, Piso 3). Os ingressos serão vendidos por R$ 12 – preço da mostra.

Noite

Karaokê entre amigos no Bolshoi

Toda quarta-feira é dia de bater ponto no Bolshoi Pub, sempre a partir das 20 horas. Um dos palcos mais renomados da capital, abre espaço neste dia para os famosos cantores de chuveiro e das festas de família de soltarem o gogó com repertório eclético. Discotecagem nos intervalos das apresentações completa a animação da noite. O ingresso custa R$ 10. Rua T-53, esquina com Avenida T-2, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Lazer

Brincadeira no Sesc Faiçalville

O Sesc Faiçalville promove, de hoje até sexta-feira, o projeto Vem Brincar no Sesc com brincadeiras tradicionais, jogos de salão, oficinas e brincadeiras de rua. Poderão participar das atividades crianças de 5 a 10 anos, hoje e amanhã. Já na sexta-feira, a programação será voltada para crianças de 11 a 14 anos. A programação inclui lanche e acontecerá das 13 às 18 horas e é exclusiva para crianças dependentes de comerciários e conveniados. As vagas são limitadas e a inscrição pode ser realizada na unidade do Sesc Faiçalville pelos pais ou responsáveis. Ingresso: R$40 (dependentes de comerciário de 5 a 10 anos), R$52 (dependentes de conveniados de 5 a 10 anos), R$20 (dependentes de comerciário de 11 a 14 anos) e R$26 (dependentes de conveniados de 11 a 14 anos). Avenida Ipanema, nº 1.600, Setor Faiçalville.