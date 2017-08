Candidata do Piauí é eleita Miss Brasil 2017

Aos 18 anos, a candidata do Piauí, Monalysa Alcântra, deixou para traz outras 26 competidoras e consagrou-se Miss Brasil 2017. O concurso foi realizado na noite do último sábado (19), em Ilhabela, no litoral paulista.

Nordestina, negra e de uma beleza estonteante, Monalysa acredita que a melhor estratégia para representar o Brasil internacionalmente é ser ela mesma. “Minha super estratégia será ser eu mesma: uma mulher nordestina, que passou por diversas coisas, muitas dores que fizeram ser quem eu sou hoje. Vou ser eu mesma. Não tem segredo”, afirmou a Miss Brasil em entrevista.

Monalysa é a segunda mulher negra a receber o título de beleza máxima do país. Sua antecessora, Raissa Santana, também negra, foi a primeira a mostrar que a beleza do Brasil poderia superar único e exclusivamente os cabelos lisos, a pele clara e os traços finos.

Confira abaixo a classificação geral:

TOP 3

Miss Piauí

Miss Rio Grande Sul

Miss Espírito Santo



TOP 5

Miss Piauí

Miss Rio Grande do Sul

Miss Sergipe

Miss Espírito Santo

Miss Pernambuco



TOP 10

Miss Ceará

Miss Espírito Santo

Miss Pernambuco

Miss Piauí

Miss Rio Grande do Norte

Miss Rio Grande do Sul

Miss Maranhão

Miss Acre

Miss Alagoas

Miss Sergipe



TOP 15

Miss Pernambuco

Miss Alagoas

Miss Paraná

Miss Bahia

Miss Tocantins

Miss Piauí

Miss Sergipe

Miss Mato Grosso

Miss Maranhão

Miss Acre

Miss Goiás

Miss Rio Grande do Norte

Miss Espírito Santo

Miss Rio Grande do Sul

Miss Amazonas