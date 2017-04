Campeã do BBB17 agradece pessoalmente fã que gastou mais de R$ 1,2 mil em ligações

A gaúcha Emilly Araújo, campeã do Big Brother Brasil 17, visitou a aposentada Luciane Santiago, que gastou mais de R$ 1,2 mil em ligações telefônicas para deixar a participante do reality show chegar até a final.

"Uma foi R$ 1.250 e a outra foi R$ 175. A minha televisão ficou 80 dias ligada. Eu ligava pelo telefone fixo e pelo celular. E não me arrependo. Pela Emilly, eu faço qualquer coisa", contou a aposentada.

Luciante também falou de onde vem o dinheiro para pagar a fatura: “Não veio, ainda está vindo (risos). Eu e meu esposo, nós fizemos prestação para pagar em 10 vezes”, explicou.

Antes do encontro, na segunda-feira (17), Luciane foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) no Rio de Janeiro, quando a ex-sister prestou depoimento no caso sobre agressão que sofreu de Marcos Harter. No local, a aposentada garantiu durante entrevista que não vai pedir ajuda de Emilly para quitar a conta. “Ela não tem nada com isso. Foi por amor. Mas se ela quiser dar um abraço, um beijio… Emilly, tô aqui”, convidou.

“Emilly, só quero te falar uma coisa. Com a perda da minha filha, você me fez reviver, me trouxe a segunda vida. Quando eu tentei o suicídio, você entrou na minha vida. E hoje, se eu estou viva, eu agradeço a ela. Pela perda da minha filha, eu tentei me matar e quando eu vi ela entrando com a irmã no programa, a Emilly mostrou que eu poderia viver, que eu poderia encontrar um novo amor. E foi o que eu encontrei”, disse a fã antes do encontro.