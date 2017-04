Campeã do BBB 17 posa ao lado de gêmea e internauta questiona: "Qual das duas é a Emilly?"

Que irmãos gêmeos geralmente são parecidos, isso ninguém questiona. Mas quando um está ao lado do outro sempre tem alguém para questionar: quem é quem? A campeã da 17ª edição do “Big Brother Brasil” Emilly Araújo postou na manhã deste sábado (15) uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece ao lado de sua irmã gêmea, Mayla, que foi eliminada do programa nos primeiros dias.

A semelhança entre as duas belas morenas chamou a atenção dos seguidores que não economizaram nos elogios. “Emilly linda”, “Quanta beleza numa foto só”, “Parabéns, estava torcendo por você” e “Adoro você, Emilly, sua linda” foram algumas das frases deixadas na rede social.

“Tomando café com minha Ctrl V mais linda do mundo, recebemos com todo carinho aqui no nosso quarto, com muito abraço e beijo dos funcionários do hotel. Cada dia, cada momento mais vocês todos me enchem de amor e felicidade. Obrigada por tudo #TeamEmilly #Gratidão #Zerada #ComVariosZeros #Família”, escreveu.

Já um dos fãs da campeã do BBB 17 foi direto e perguntou qual das duas seria Emilly e qual seria sua irmã?

Para quem ficou na dúvida, Emilly Araújo é a que está no primeiro plano, vestindo uma blusa branca com estampas floridas. Já a irmã é a que usa uma blusa azul.