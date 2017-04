Campeã do BBB 17, Emilly fala sobre possibilidade de reatar com Marcos

A vencedora do BBB 17, Emilly Araújo, falou em entrevista ao jornal Extra que não descarta a possibilidade de reatar o namoro com Marcos Harter.

Apesar de estar envolvida no processo instaurado pela Delegacia da Mulher, por ter sofrido agressões do ex-participante, Emilly contou que pretende conversar com ele.

Além do conflito amoroso, ela falou também sobre seus planos profissionais. Segundo a ex-BBB, a ideia é seguir os passos de Grazi Massafera, que se consagrou atriz depois de deixar a casa do reality show.

“Desejo tudo de bom para ele e quero que seja feliz, assim como eu estou feliz. Não tenho mágoas. O que aconteceu na casa, ficou na casa. Sou grata a tudo o que ele fez por mim, mas, no momento, estou focada nos meus planos de ser atriz”, afirmou.

Na entrevista publicada neste domingo (23), Emilly revelou ainda que levou uma bronca do pai, por conta das cenas quentes que protagonizou com o então namorado. “Meu pai disse que eu não precisava me expor daquele jeito. Mas entendeu que eu estava namorando, e sexo é uma coisa normal entre namorados”, explica.

Questionada sobre seu comportamento durante o programa, ela disse que mudaria algumas coisas. “Não me arrependo de nada, mas seria menos explosiva. A Emilly de hoje sabe ouvir. ”

De acordo com a ex-sister, o dinheiro do prêmio deverá ser usado para melhorar a vida da família e do pai. Emilly já até pediu demissão do antigo emprego para se mudar para o Rio de Janeiro.