Campanha de troca nacional será em julho

Deixe uma obra literária no restaurante, no ponto de ônibus, no banco do banco, no táxi, na cadeira de um estádio de futebol, em qualquer lugar. Idealizado pelo jornalista Felipe Brandão, a segunda edição da campanha Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento, está programada para o dia 25 de julho em todo o Brasil. Brandão criou no Facebook o grupo Esqueça um Livro, que conta com mais de 40 mil seguidores, em que ele convida pessoas a deixar títulos em locais públicos para que sejam encontrados por novos leitores. Na página, o idealizador estimula os participantes a postarem fotos do seu “esquecimento” nas redes sociais, a fim de atingir mais e mais adeptos. A ideia surgiu nos Estados Unidos, com o nome de bookcrossing.