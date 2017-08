Camerata Filarmônica divulga CD em turnê por Goiânia, Pirenópolis e Brasília

A Camerata Filarmônica de Goiás parte para sua primeira turnê, onde divulga o CD da Orquestra de Cordas, com apresentações gratuitas em Brasília, Pirenópolis e Goiânia.

"É um trabalho diferenciado pois é um grupo pequeno, o que mostra ainda o ineditismo aqui de Goiás", afirmou o diretor artístico e maestro Alessandro Borgomanero.

A Orquestra de Cordas é composta por 15 integrantes da Orquestra Filarmônica de Goiás e professores da Universidade Federal de Goiás (UFG). Ela foi montada com o objetivo de difundir composições brasileiras para orquestra de cordas e obras para violino com acompanhamento de orquestra.

Nas apresentações, o maestro Alessandro rege a orquestra de sua posição e, no lugar da batuta, o violino. "Eu lidero de onde estou como maestro e solista com um instrumento nas mãos. Isso só é possível fazer com repertórios específicos", explica Borgomanero.

No repertório, compositores do cenário nacional: o paranaense Jaime Zenamon que compôs o concerto Katabasis, por ocasião de uma de suas inúmeras vindas a Goiânia para ministrar cursos. Outra peça é a obra de Henrique de Curitiba, renomado compositor recentemente falecido em Londrina e ex-professor de UFG. Completa o repertório a peça Desafio, que conta com outras gravações, mas merece figurar pela excelência no trato das cordas.

O maestro ressaltou ainda que a Camerata foi convidada para fazer um concerto em Uberlândia em novembro de 2018, dentro do projeto “Concertos Tribanco Uberlândia”. Além das gravações no CD, os repertórios específicos estarão disponíveis online em breve.

Sobre o maestro

O violinista Alessandro Borgomanero, nascido em Roma, formou-se com o título de Mestre em 1992, na Universidade de Música Mozarteum, de Salzburg, na classe do violinista Ruggiero Ricci. Continuou seus estudos com renomados violinistas como Boris Belkin, Salvatore Accardo e Rodolfo Bonucci.

Apresentou-se como solista frente a várias orquestras, tais como Orquestra de Câmara de Budapest, Salzburg Chamber Soloists, Philadelphia Virtuosi, London Mozart Players, Orquestra de Câmara de Berlim, Sinfonietta Salzburg, Bachiana Filarmônica, Sinfônica de Vaasa (Finlândia), Sinfônica de Guayaquil, Sinfônica Nacional do Equador, L´Armonica Temperanza di Roma, Filarmônica Siciliana, Orquestra de Câmera de Tblisi (Geórgia) e com a maioria das orquestras sinfônicas do Brasil.

Confira a programação:

Casa Thomas Jefferson, Brasília

9 de agosto, quarta-feira, 20h

Cine Pirineus, Pirenópolis

11 de agosto, sexta-feira, 20h

Centro Cultural UFG, Goiânia

13 de agosto, domingo, 11h

Programa:

- Francisco Mignone – Modinha Imperial

para orquestra de cordas

- Estércio Marquez Cunha – Cantigantiga

para violino e orquestra (2011)

- Jaime Zenamon – Katabasis

concerto para violino e orquestra (2009)

Cadenza – Impetuoso – Tranquilo

Piú mosso

Intervalo

- Wolfgang A. Mozart – Serenata Noturna

para duas pequenas orquestras, KV 239

Marcha, Maestoso

Minuetto – Trio

Rondó, Allegretto

Solistas

Alessandro Borgomanero, violino I

Marcos Bastos, violino II

Luciano Pontes, viola

Lyubomir Popov, contrabaixo

- Felix Mendelssohn – Sinfoniesatz nr. 13 em Dó Menor

para orquestra de cordas

- Henrique de Curitiba – Serenata Noturna

para pequena orquestra de cordas

Cortejo

Serenata

Valsa

Final Giocoso