Calendário retomado no MAC

Após quase dois anos de portas fechadas para adequação de normas de segurança e também pelo atraso no início das obras de reformas do Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC) reabre com a exposição Contrarquitetura, do goiano Juliano Moraes. A última mostra no prédio principal do MAC tinha sido da artista Bia Dória, que ficou em ca...