Caldeirão musical goiano, Festival Bananada 2017 anuncia as primeiras atrações

Os ritmos fluorescentes da BaianaSystem, a voz embalada de Maria Gadú, o eletro-orgânico de Teto Preto ou ainda os experimentos da Ventre. O Festival Bananada 2017 começa a divulgar as primeiras atrações confirmadas para a 19ª edição do evento, realizado entre os dias 8 a 14 de maio, no Centro Cultural Oscar Niemeyer e em diferentes espaços noturnos e artísticos de Goiânia.

Para abrir os trabalhos, a organização do festival anunciou as bandas: Baiana System (BA), Maria Gadú (SP), Teto Preto (SP), Rakta (SP), Black Drawing Chalks vs. Hellbenders (GO), Ventre (RJ) e Tagore (PE). Como num caldeirão de gêneros e estilos, a proposta é de que o evento possibilidade uma verdadeira viagem musical entre as diferentes regiões do País.

Com o projeto gráfico e identidade visual assinada pelos artistas Mateus Dutra e Danilo Itty, a edição do Bananada já está com a venda aberta de passaportes limitados pela internet. Com quase duas décadas de realização, o evento reúne de uma só vez uma programação que inclui música, artes visuais, audiovisual, skate e gastronomia.

Criado em Salvador em 2009, a BaianaSystem encabeça os nomes anunciados pelo festival. Com a proposta de “ressignificar a música urbana produzida na Bahia”, o grupo lançou no ano passado o segundo álbum, Duas Cidades, que esteve entre as grandes listas de discos produzidos no Brasil. Confira:

ANOTE

Festival Bananada 2017

Data: 8 a 14 de maio

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer e em diferentes espaços de Goiânia

Ingressos antecipados: www.festivalbananada.com.br

Ouça o som de algumas das atrações já cofirmadas: