Caldas Novas terá programação variada de shows na Semana Santa

O feriado da Semana Santa já está chegando e Caldas Novas já está com sua programação definida para a data. De quinta a domingo (13 a 16/04), a cidade será palco de grandes atrações da música nacional, com shows no Espaço Municipal de Eventos, ao lado do Ginásio de Esportes Agostinho Gonzaga de Menezes.

Na quinta-feira (13), a festa começa com a apresentação da cantora Cassiane, referência mundial no segmento Gospel e premiada com discos de Ouro, Diamante, Platina, Platina Duplo e Platina Triplo, tendo vendido mais de 7 milhões de cópias.

Na sexta-feira (14), haverá a encenação a Procissão do Fogaréu, com a participação de grupos de jovens da Igreja Católica e pessoas da comunidade representando os Farricocos (soldados romanos que prenderam Jesus na noite da Santa Ceia), na sequência será realizada a encenação da Paixão de Cristo, com atores da Sociedade Dramatúrgica de Morrinhos e Direção de Davi Rodrigues.

No sábado (15), a programação terá show com a dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago. Apadrinhados por Cristiano Araújo, a dupla ficou conhecida com a música “Sinal Disfarçado”. O hit os projetou nacionalmente no mercado e dominou as baladas de todo o país. Depois do sucesso da música “Sinal Disfarçado” a dupla emplacou "Turbinada" “Pode ou Não pode” e "Tô Ruim".

Para fechar, no domingo (16), terá missa campal às 19h e o show ficará por conta da Banda Comitiva de Kleber Oliveira (Paixão Caipira). O apresentador está há dez anos no comando do programa “Terra da Padroeira”, líder de audiência da Rede Aparecida de Comunicação. Kleber vem ganhando grande destaque no cenário sertanejo e na TV brasileira.