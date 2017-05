Calçado tradicional da vestimenta e identidade do interior do País caminha agora como ícone fashion

“E trate de comprar um par de botinas e nunca mais me ande descalço e nem beba pinga, ouviu?”, receitou o médico ao personagem Jeca Tatu na primeira de 14 histórias que Monteiro Lobato escreveu na obra Urupês, lançada em 1918. O artigo é quase obrigatório na vestimenta e indumentária do homem sertanejo. Se moda é identidade, como rezam diversos teóricos da Cultura Visual, a botina é, então, um ícone que faz relação direta ao interior do País, no contato com a terra, com a durabilidade, seja montado no cavalo, seja cortando o solo do Cerrado.

Geralmente feita no couro, de cano curto e, à princípio, criada de forma rústica, a botina flerta com a capacidade de resistência e conservação. Na Pecuária de Goiânia, nas quadrilhas das festas juninas, da Vila Mix até o Festival Bananada, nas fazendas do interior do País ou no concreto de grandes cidades, como São Paulo, Londres ou Paris, o calçado é um dos mais antigos do mundo e vai ao encontro da tradição presente na história da moda, passado de geração a geração.

As tatuagens escancaradas na pele, as estampas coloridas no vestido e o jeito moderninho de se expressar da jornalista e produtora cultural Victoria Acerbi, 25, entram em contraste com as tradicionais botinas que a goiana calça para um rolê habitual. “Na infância, eu já adorava usar botina, mesmo sem a necessidade que esse tipo de calçado oferece. Em 2011, me deu na telha de comprar uma porque além de ser muito charmosa, costumo dizer que posso ir até pra guerra com ela, com o seu solado resistente, confortável e altamente durável. Hoje em dia é o calçado que mais uso, quando viajo, pra fazer trilhas ou pra fazer um estilo”, conta.

Flexíveis e em diversos tons, desde o pretinho básico até o marrom ou o amarelado, o bege e o café, a botina combina com peças mais despojadas, com jeans, camisas ou camisetas, xadrez e listras. Pode compor o look à la cowboy, com chapéu e cinto, ou um estilo mais underground, com camisas de flanela meio Kurt Cobain, camisetas descontraídas com grafismos, e até bermudas e shorts, para dar um tom mais impessoal.

No caso de Victoria, as saias e os vestidos são as opções mais usáveis no seu cotidiano. Foi em mais uma de suas andanças pelas cidades do interior de Goiás que a produtora adquiriu a primeira botina, mais precisamente em Itaberaí. Ainda hoje ela fazer faz uso da peça original em festas e baladas com os amigos, ou para viajar para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo. “Pra mim, a botina representa a conexão do indivíduo com a natureza, protegendo os pés de desconfortos do mato ou para dar firmeza para andar em áreas não planas. A botina é um dos ícones da vestimenta do Brasil Central e remete ao solo do sertão”, pontua.