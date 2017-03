Caio Castro é alvo de comentário homofóbico

O ator Caio Castro chamou atenção ao responder um seguidor que fez um comentário considerado homofóbico em seu Instagram.



Caio publicou uma foto em que aparece ao lado de diversos amigos, com a seguinte legenda: "Migos #OsCaraMóLoko". Um de seus seguidores disse nos comentários: "Migos? Que coisa mais gay".



Na sequência, algumas das pessoas que estavam na foto se manifestaram, criticando o preconceito do rapaz. Entre eles, o próprio Caio Castro.



"Seu preconceituoso! Esse é o problema do ser humano: achar que a opção sexual diferente da sua é uma anomalia! Sou hétero, mas e se fosse homo? Você iria se sentir melhor que eu? Ignorante!", escreveu.

Migos 🎫 #OsCaraMóLoko Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro) em Mar 12, 2017 às 3:05 PDT