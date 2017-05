Caiaque ou cavalo para contemplar a natureza

Café da manhã tomado, agasalho – de preferência, impermeável – no corpo, é hora de ir para a entrada do hotel, ponto de encontro para a excursão. Em um grande mapa estilizado do arquipélago de Chiloé, o guia nos localiza: estamos na Península de Rílan, uma área rural de belas paisagens na cidade de Castro. Passa um pouco das 9 da manhã e o grupo ali reunido se dirige ...