Café do Brasil

O café foi o principal produto de exportação da economia brasileira durante o século 19 e o início do século 20, garantindo as divisas necessárias à sustentação do Império do Brasil e também da República Velha. Historiadores apontam que o produto foi determinante no processo de formação do Estado nacional brasileiro após a independência de Portugal e moldou a economia do Brasil por mais de um século. Maior produtor mundial, o Brasil atualmente exporta café para mais de 120 países.