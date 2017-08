Caetanar o que há de bom

Tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Correr todos os riscos, experimentar, inovar, reinventar-se a cada fase, a cada momento. Trocar de cabelo, trocar de roupa, trocar de ritmo, trocar de pele. Não apenas juntar-se a movimentos, mas criá-los, fundir-se e confundir-se com eles. Conjugar todos os verbos da língua e criar outros. Enfim, Caetanar. Com mais de cinco décadas de carreira e completando 75 anos de vida, amanhã, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso jamais aceitou fazer de sua arte algo de face única. Ele quer é correr mundo, correr perigo.

Correu todos. Em Salvador, aventurou-se no teatro, onde já se tornara amigo de Gilberto Gil – com quem afirma ter aprendido a tocar violão –, Gal Costa e Tom Zé e mergulhou em universos pouco conhecidos de uma cidade que efervescia. Acompanhou a estreia da irmã Maria Bethânia, ainda menina, ao Rio de Janeiro e por lá iniciou novas experiências nos palcos e na criação, cantando e compondo. Eu organizo o movimento, eu oriento o Carnaval, avisava. E assim o fez e daí aflorou a Tropicália, com sua vibração, suas cores, seus choques, seus companheiros de uma vida.

Encarou os festivais da canção, onde ganhou e perdeu, foi aplaudido e vaiado, atraiu admiração e fúria. Com letras que tanto incomodaram o regime militar, acabou preso e exilado, maturando uma personalidade que seria das mais influentes da Música Popular Brasileira. Fã de João Gilberto, fez-lhe um contraponto afetuoso. Tornou-se ícone, compartilhando – e às vezes disputando – espaço com amigos. “Que tudo mais vá pro inferno, meu bem”, entoava, piscando para Roberto Carlos. No verso seguinte, gritava: “Viva a Banda, da, da, da...”, chamando Chico Buarque para seu imaginário.

Atravessou o exílio, compôs em outras línguas, aguentou a distância de um Brasil que gostava de cantar, de uma Santo Amaro que lhe viu nascer e que fez nascer, nos sambas de roda baianos, um ritmo de que nunca abdicaria totalmente. Afinal, quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não é Recôncavo nem pode ser Reconvexo. Popularizou-se, adotou um fina estampa, dialogou com o rock, entoou um Cazuza tardio permutando influências. Virou pop, ficou chique, flertou com o kitsch, com a mesma desenvoltura de quem não se acha em contradição. Não consigo mesmo.

Você não está entendendo quase nada do que eu digo, disse. E disse muitas vezes diante de críticas que o chamaram de brega, de chato, de passadista. Eu nasci para ser o superbacana, provocava. E continuava esse itinerário eclético, gravando Peninha e Césaria Évora, adotando em seu repertório ritmos latinos e sofisticadas canções italianas, invadindo os terreiros de samba e provando o som metálico da música eletrônica. Com Caetano, onde queres o sim e o não, talvez. Do que em mim é de mim tão desigual. Difícil entender este artista? Quem sabe com Outras Palavras.