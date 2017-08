Cadela fica depressiva após morte de gato e ganha filhotes para se recuperar

Quem disse que cães e gatos não podem se bicar? A história de Flora, uma cadela da raça malamute do Alasca, mostra que isso não é verdade. Ela perdeu recentemente seu melhor amigo, Dexter, um gato que morreu aos 20 anos de idade.

A morte do felino deixou Flora de luto por um bom tempo, até que sua dona, Jill Williams, resolveu tomar providências. Moradora de Kanab, nos Estados Unidos, ela adotou dois gatinhos para tentar reanimar a cachorrinha. No entanto, não se entrosaram e ela seguiu depressiva.



No início de agosto, Jill fez uma nova tentativa e trouxe quatro filhotinhos de gatos para casa. Os novos amigos de Flora foram resgatados da Best Friends Animal Society, uma organização de adoção de animais da região.



Roxy, Iggy, Bowie e Glamour não demoraram a se aproximar de Flora. "Iggy foi a primeira a criar coragem. Ela foi até Flora e cheirou o focinho. Foi quando um enorme sorriso surgiu no rosto dela", disse Jill ao site da People.