Cachorro vira sensação de posto de combustíveis após ganhar crachá e virar ‘cãocionário do mês’

Um cachorro ficou famoso em um posto de combustíveis em Jaú (SP) e virou a mais nova sensação da internet brasileira. Conhecido pela alcunha de Nacional, o animal, sem raça definida, foi adotado pelo empresário Marcelo Furlanetto, e em menos de sete meses, já ganhou crachá e até placa de funcionário do mês. “Ele ganhou um crachá porque, caso ele se perca, o pessoal traz ele para cá. A gente gosta muito dele”, conta Beatriz Furlanetto, de 22 anos, filha de Marcelo.

Nacional habituou-se à rotina e aos funcionários de tal forma, que segundo a jovem, muitas pessoas param no posto somente para ver o cão. “Tem gente que nem vai abastecer, só vai vê-lo. Tem cliente que passa sempre. O Nacional distrai a gente, está sempre perto, já é normal ter um animalzinho aqui. Não dá trabalho nenhum. Está atraindo cliente e ajuda os guardas", comenta Beatriz ao portal de notícias G1.

Mas nem sempre foi assim. Beatriz afirma que o animal chegou machucado, sem pelos e com carrapatos. "Nós demos comida, água, levamos ao veterinário até ele ficar bem. Meu pai anunciou nas redes sociais para ver se tinha algum dono e, então, como não tinha, o adotamos."

O cão aparentar ter em média 8 anos de idade e, além de atrair ‘multidões’ aos postos, ajuda na segurança do local. Com o ‘cãocionário do mês’, a família Furlanetto já soma nove cachorros, a maioria adotados. Mas segundo Beatriz, Nacional, a nova estrela canina da família tem um lugar cativo no coração de todos. “Há funcionário que leva ele passear e ele é apaixonado. Os funcionários pegaram amor, o Nacional acostumou com a rotina e acabou ficando aqui", disse a jovem orgulhosa em tom apaixonado por seu funcionário de quatro patas.