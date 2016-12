Cachorro desmaia com calor de 48°C e policial dá banho de mangueira no animal

Um cachorro foi encontrado na tarde de terça-feira (27) desmaiado em uma poça de água formada na saída de um ar-condicionado em Joinville (SC). A suspeita do policial militar que encontrou o animal é que o calor tenha causado mal-estar, já que os termômetros marcavam 39,2°, com sensação térmica de 48°C.

Segundo o policial, o cão estava com perda dos sentidos e foi necessário dar um banho de mangueira e depois alimentá-lo. O cachorro se recuperou e passa bem.

De acordo com a médica veterinária Maria Elisa Wilhelm, é comum que cães passem mal em dias quentes, podendo até morrer. Por isso, o recomendado é dar água imediatamente e colocar ele no ar-condicionado.

Maria Elisa também alerta para a importancia da tosa, pois muitos não são de países tropicais e sofrem ainda mais com o calor. Em alguns casos, é preciso aplicar um antitérmico na veia para que ele reaja. O banho no mar, na piscina ou no rio está liberado durante o verão.