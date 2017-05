Cachorro de Kid Vinil se despede de dono em velório em momento comovente

No último ‘adeus’ ao astro do rock Kid Vinil, um grande amigo do cantor gerou comoção na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o velório foi realizado neste sábado (20): Cosmo, o cachorro do músico por quase 13 anos, se despediu, visivelmente abatido, do dono.

O animal foi levado ao velório pelo companheiro de Kid, Jaime. Cosmo ficou durante toda a cerimônia ao lado ou embaixo do caixão.

Jaime pegou o cachorro e colocou um pouco acima do corpo de Kid para que Cosmo pudesse ver o dono. O ‘melhor amigo’ do músico observou com um olhar triste para seu tutor por alguns instantes. Cosmo foi ‘consolado’ com carinho por amigos e familiares do cantor.

As imagens do cachorro em sua despedida também são compartilhadas nas redes sociais no fim deste sábado como exemplo de amizade verdadeira. Confira:

