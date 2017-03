Cachorro cadeirante vence concurso de fantasias em Goiânia

O primeiro Concurso de Fantasias Pet Piatan, realizado no domingo, 19, em Goiânia, elegeu seus vencedores: uma husky cadeirante fantasiada de anjo, uma vira-lata enrolada em faixas de acidentado e um Shar-pei vestido de unicórnio. E as fantasias ‘engraçadinhas’ não pararam por aí: tnha buldogue americano trajado de marinheiro, shnauzer transformada em mulher maravilha e pasmem, um labrador transfigurado em batman, o cavaleiro das trevas.

Maia, a vencedora do concurso, foi resgatada por Silvia Evangelista (29). Segundo a jovem, a deficiência da cadelinha de 3 anos não a impede de ser super independente e “apesar de toda as dificuldades que já passou, nos deixa a lição da importância do amor”, diz.

O organizador do concurso, Igor Sebba, ressaltou a aceitação do concurso diante do público goianiense, além da importância da conscientização das pessoas em relação ao teste de produtos em animais. “Esperamos incentivá-los a serem mais conscientes e exigentes”, disse o empresário.

Em parceria com empresa do ramo imobiliário e pet shop, o evento também contou com apresentações de cachorros treinados para circuitos de corrida agility. Foram distribuídos prêmios para os três primeiros colocados, vouchers em pet shop para os caninos e cosméticos para os donos.

O evento beneficente terá o valor das inscrições repassado para a Associação Protetora e Amiga dos Animais (Aspaan) de Anápolis, responsável por cuidar de animais vítimas de maus tratos e abandonos.