Cabeça Oca: teatro infantil com desconto para assinantes de O POPULAR

Criação do escritor Christie Queioz, 'Cabeça Oca em Goiânia: o tesouro escondido' foi publicado em 2013. O livro, lançado em comemoração aos 80 anos da capital, narra as desventuras de Cabeça Oca e seu amigo Pião.

Os 'piratas', em uma das brincadeiras favoritas da dupla, encontram um baú que revela as belezas e encantos da cidade de Goiânia. E para aqueles também interessados em aproveitar a diversão da peça baseada no livro, o O POPULAR traz novidades: Assinantes tem direito a 50% de desconto para a compra de um par de ingresso. O espetáculo será encenado às 17 horas, no dia 4 de junho (domingo). A apresentação acontece no Teatro Goiânia.

Cabeça Oca em Goiânia: o tesouro escondido

Local: Teatro Goiânia

Data: 04 de junho de 2017

valor: R$50,00 Assinante O Popular paga: R$25,00

Venda de ingressos: bilheteriadigital.com.br / Rival / Blheteria do teatro na véspera do espetáculo