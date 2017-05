“Cabeça Oca” será publicado diariamente no POPULAR a partir deste sábado

O personagem Cabeça Oca está de volta, a partir deste sábado, às páginas do POPULAR e agora diariamente na seção Quadrinhos, do caderno Magazine. Criação do cartunista Christie Queiroz, o personagem foi publicado pela primeira no jornal no final de 1989 e permaneceu por mais de duas décadas nas páginas no antigo suplemento infantil Almanaque. Na volta, o personagem volta ao formato de tirinhas, assim como foi em suas primeiras publicações.

Hoje aos 44 anos, Christie se vê diante de uma nova fase para o Cabeça Oca. “Nas antigas publicações semanais, era preciso criar uma história que se encerrasse ali mesmo, porque o leitor só teria contato de novo na semana seguinte”, lembra. Com as publicações diárias, segundo o artista gráfico, a dinâmica muda. “Agora será possível, por exemplo, fazer ‘novelinhas’, com histórias encadeadas uma na outra”, planeja ele, que também prevê mais espaço para a turma do personagem, como a irmãzinha Mariana.

A nova fase no POPULAR acompanha uma intensificação na presença do personagem em várias formato de mídia e linguagem, em especial nos últimos dois anos. Além de ganhar mais espaço em livros – já são 28 publicados – e em gibis, para além das páginas, o menininho de cabeça redonda também foi para os palcos de teatro e também para redes sociais. Entre a produção dos quadrinhos, palestras e projetos educacionais, o personagem hoje toma todo o tempo de seu criador.

A dedicação total talvez não ainda se passasse pela cabeça do pequeno Christie, que desenhou seu personagem principal pela primeira vez aos 5 anos de idade. À frente do espelho, ele tentava desenhar a si mesmo quando a mãe passou e brincou chamando-o de “cabeça oca”. “Me lembro de dizer: ‘pois eu vou ainda vou publicar a história desse Cabeça Oca em muitos livros e revistas’”, lembra Christie. Era a profecia de uma história que se iniciou quando ele tinha apenas 16 anos, quando apresentou seu trabalho ao POPULAR. Agradou tanto que acabou a partir de então a integrar o time de cartunistas do jornal e entrar para o cotidiano dos leitores.