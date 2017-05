“Cabeça Oca” será publicado diariamente no POPULAR a partir de hoje

O personagem Cabeça Oca está de volta, a partir de hoje, às páginas do POPULAR e agora diariamente na seção Quadrinhos, do caderno Magazine. Criação do cartunista Christie Queiroz, o personagem foi publicado pela primeira no jornal no final de 1989 e permaneceu por mais de duas décadas nas páginas no antigo suplemento infantil Almanaque. Na volta, o personagem volta ao ...