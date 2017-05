Cílios ganham técnicas de alongamento para valorizar o olhar

Considerado o charme do olhar, os cílios têm função importante na hora de destacar a delicadeza e a beleza do rosto. Mais do que sombra e alguns enfeites feitos lá e cá com o delineador e o lápis, o maior charme dos olhos é uma de suas características mais naturais, os cílios. Algo que Aline Veloso confirmou quando passou a fazer extensão de cílios. “Eu não tenh...