Céu encerra os shows desta sexta-feira do Festival Bananada

Graves encorpados, ritmos malemolentes e vocais sussurrados. Sob uma atmosfera pixelada, a cantora Céu encerra hoje as apresentações musicais da sexta-feira de Festival Bananada, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com um show especial do disco Tropix, o quarto da carreira da paulistana, e que traduz a boa safra dos vocais femininos da música autoral brasileira....