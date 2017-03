Câmara Municipal define data de sessão solene para entrega de título de cidadão a Israel Novaes

O cantor sertanejo Israel Novaes, vai receber Título Honorífico de Cidadania Goianiense no próximo dia 7 de março, durante sessão solene na Câmara Municipal de Goiânia.

Conforme foi noticiado pelo O POPULAR, a proposta foi apresentada pelo vereador Clécio Alves (PMDB) no dia 19 de dezembro.

Morando há mais de cinco anos na capital, Israel Novaes nasceu no em Breves, interior do Pará. Foi em Goiânia que o cantor deu início a sua carreira artística com os hits "Vem Ni Mim Dodge Ram", "Sinal Disfarçado", "Você Merece Cachê", "Vai Entender", entre outros.