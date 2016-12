Câmara de Goiânia aprova por unanimidade título de cidadã goianiense à Naiara Azevedo

A cantora sertaneja Naiara Azevedo, do hit "50 Reais", será agraciada com o título de cidadã goianiense. A proposta do vereador Wellington Peixoto (PMDB) foi aprovada nesta quarta-feira (28), por unanimidade, na Câmara Municipal de Goiânia.

A paranaense de Farol, reside em Goiânia com o marido, o empresário e responsável pela sua carreira, o goianiense Rafael Cabral. O escritório da artista também fica em Goiânia.

A dona do hit "50 reais", em parceria com a dupla Maiara e Maraísa, gravou o DVD “Totalmente Diferente” em Goiânia.