Buriti Alegre realiza festa ao som do pagode do SPC, sertanejo e axé

Tendo o Lago das Brisas como plano de fundo, Buriti Alegre tem uma programação variada de shows no Parque de Exposições Josino Naves com uma seleção variada de shows. Localizada a 190 quilômetros de Goiânia, a cidade é procurada pelos foliões locais, do Triângulo Mineiro, de Goiânia e de Brasília. O Lago é formado pelo encontro dos rios Piracanjuba, Corumbá e Pa...