O cantor Bruno Mars confirmou shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com ele, vira como convidado especial a banda DNCE, do Joe Jonas.

Mars vai começar a turnê no dia 18 de novembro, na Praça da Apoteose, no Rio. No dia 22, ele segue para o Estádio Morumbi, em São Paulo.

Esta será a segunda vez do cantor no Brasil. Ele se apresentou no país pela primeira vez em 2013.

As vendas começam no dia 15 de maio.