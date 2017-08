Bruno Gouveia: “O rock tem muita coisa boa e nova”

O Biquíni Cavadão saiu de uma turnê de 30 anos de carreira e iniciou uma nova jornada baseada no novo CD As Voltas que o Mundo Dá. É um novo ciclo na trajetória do grupo?

Considero que sim. Perto do fim da turnê de 30 anos, dizíamos que estávamos encerrando um ciclo e querendo iniciar um novo com coisas que nunca tínhamos feitos antes. Por incrível que pareça, tinha muita coisa para fazer, como um disco só de inéditas com a produção do Liminha, o que era uma lacuna na nossa carreira. O resultado tornou o álbum o mais querido pela banda e o retorno dos fãs e da crítica tem sido satisfatório. O Biquíni começa um novo ciclo com canções renovadas e com uma sonoridade diferente.

O que mudou na sonoridade da banda com o novo disco?

É o disco menos politizado que fizemos na nossa trajetória. Não fazemos um álbum temático, o que acontece é que as músicas às vezes acabam tendo um fio condutor, outras vezes não. É um álbum calcado nas nossas relações pessoais afetivas e nas mudanças que sua vida passa e as surpresas boas ou ruins que acontecem durante o tempo. Das 12 faixas do CD, tem apenas uma letra (Coragem) com uma característica mais de consciência social. É rock que fala de lutar para mudar aquilo que incomoda. Não foi uma faixa feita com esse propósito, mas que se encaixou dentro do atual contexto do Brasil.

O processo de composição da banda sempre envolve todos os integrantes do Biquíni. É um acordo de vocês?

Tudo que fazemos é de todos nós. Eu posso ter feito sozinho a letra, a música, o arranjo, por exemplo, e vou chegar lá e mostrar e não terá um dono único. Isso vale para qualquer um. Isso foi uma dica que foi dada pelo nosso primeiro produtor, que sugeriu que fizemos isso porque muitas bandas acabam por briga de direitos autorais. O valor que cai na conta de um é o mesmo na conta do outro. A gente topou a proposta e compactuamos com isso. Celebramos isso.

Como você avalia o momento atual do rock?

Tem um modismo na música que é o sertanejo e que tem um apelo popular. A realidade atual só vai mudar no momento que o público quiser escutar uma outra proposta, como a nova MPB. O Biquíni vive no meio disso mostrando o seu recado. O rock tem muita coisa boa e nova. Em Goiânia, tem uma banda que está acontecendo lá fora, mas que no Brasil nem todo mundo conhece, caso da Boogarins.