Bruna Marquezine fala sobre gravidez no programa Lady Night de Tatá Werneck

Tatá Werneck convidou a amiga Bruna Marquezine para a estreia de seu novo talk show, Lady Night, no canal Multishow.

A namorada do atacante Neymar fez uma paródia, alfinetando de maneira bem humorada a mídia que sempre a associa ao namorado, que terminava com um anuncio de gravidez.

Durante o quadro “Não Vamos Falar de Neymar”, a atriz disse a Tatá que não daria o nome do amado ao filho do casal, "eu não faria isso com um filho. Não faria isso com uma criança que eu amo", brincou.



Na entrevista, Bruna ainda relembrou a primeira vez que viu a amiga bêbada. A atriz contou que Werneck havia bebido uma taça de vinho e começou a gritar em inglês dentro de um taxi, "Ela cismou que estava com crise renal. Fomos para o hospital e ela se trancou no banheiro gritando coisas que ninguém entendia. Virou um espetáculo, todos os doentes queriam ver o que estava acontecendo”.

“Aí, ela achou que o médico queria chupar o peito dela, mas ele só queria tirar a pressão. O médico perguntou se ela usou drogas. Tatá respondeu que foi só uma vez e foi há muito tempo. Depois, ela ia lembrando de outra e outra vez e ia soltando", segundo a atriz o laudo médico atestou que Tatá Werneck estava crise renal e alcoolismo agudo.