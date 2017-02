Britto Jr. desabafa sobre saída de 'A Fazenda': "fui repreendido, censurado, xingado, boicotado"

O apresentador Britto Jr. desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (13), e revelou os motivos que fizeram ele deixar o comando do reality show A Fazenda, da Record. As declaraçõs foram feitas no Twitter e contém pesadas críticas ao diretor da emissora Rodrigo Carelli.

"Agora, pense num reality similar em que o apresentador era 'proibido' de interagir livremente com os participantes. Por tentar, fui repreendido, censurado, xingado, boicotado. Aguentei o diretor-censor até o ponto em que se tornou insuportável. Por isso, resolvi sair", twitou Britto, que foi substituído por Roberto Justus, em 2015, e não teve o contrato renovado com a Record.

