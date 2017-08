Britney Spears altera testamento e filhos só terão acesso a herança aos 35 anos

A cantora Britney Spears fez uma mudança em seu testamento visando proteger os filhos Sean, de 11 anos, e Jayden, de 10.



Segundo o site TMZ, o documento antigo apontava que os filhos poderiam receber todo o dinheiro quando atingissem os 18 anos. Contudo, a idade foi considerada precoce para que eles tivessem acesso a todos os bens de uma só vez.



Pelo novo acordo assinado pela cantora, eles terão acesso a apenas uma parte limitada dos bens quando atingirem a maioridade. Depois, poderiam receber mais uma quantia aos 25 anos e, finalmente, o total da fortuna quando chegarem aos 35.



Essa progressão também reduz o imposto de herança que os meninos teriam de pagar ao fisco norte-americano.



Atualmente com 35 anos, Britney mora em Los Angeles e tem um patrimônio avaliado em US$ 34 milhões (aproximadamente R$ 108 milhões), segundo a revista Forbes.



Sean e Jayden são os únicos nomes citados por Britney no testamento e, portanto, dividirão a fortuna meio a meio.