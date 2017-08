Brincadeira de adulto

Com medo de que a história cultural da cidade também ganhe uma placa de interdição, assim como as entradas do Parque Mutirama, a publicitária Fernanda Simmonds guarda com carinho as valiosas lembranças da época em que sonhava em crescer e trabalhar no parque. Ela morou na Rua 55 durante toda a infância e adolescência, tendo como quintal o Mutirama. Agora, Fernanda acaba de finalizar as gravações de um curta-metragem que teve o parque como cenário.

A amizade com funcionários, o período em que se fantasiava e passeava no trenzinho que circulava pela parte de fora do parque e as inúmeras vezes em que brincou sem pagar - resultado da presença constante no local - são histórias obrigatórias quando o assunto é o valor histórico do local.

Na opinião da publicitária, com o incidente da última semana o parque ficou com a imagem manchada. “Vai demorar para se reerguer, o que só deve acontecer com a aquisição de novos brinquedos e uma nova gestão pautada na transparência e disseminação intensa de informação. A marca já tem sua força e seu carinho no coração das pessoas, mas foi impactada de maneira quase irreversível. Não sei se as crianças de hoje terão a mesma sorte de possuírem um parque para chamar de seu”, opina tristemente. Afinal, crescer sem histórias não faz bem para ninguém.