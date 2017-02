Brincadeira com grafismos

Quase sempre presente na decoração de interiores, desde estampas étnicas até em detalhes na pintura, quadros e lustres, os grafismos voltam com tudo quando o assunto é ornamento para dar vida em espaços fechados. Podem ser usados nas paredes em formas e traços diferentes, azulejos, cerâmicas e tecidos, como no sofá, almofadas ou tapetes. “As linhas podem variar de acordo com o tamanho, e é muito acessível e barato, em brincadeiras com inúmeras cores, mescladas na parede ou em objetos da decoração”, explica a designer Manuela Encinas.

As maiores referências do grafismo atual fazem relação à década de 1960, com combinações mais futurísticas, elegantes e leves. Moderno e ao mesmo tempo com ar nostálgico, os grafismos podem ser concentrados em locais da casa de menor permanência, a exemplo do hall de entrada, corredores ou até mesmo no lavabo. “O recomendado é não usar o grafismo em mais de uma parede num mesmo cômodo, já que o morador da casa pode enjoar do visual”, indica Manuela.

Quebrar a monotonia e criar um movimento no ambiente é outra questão importante quando se fala em grafismos em ambientes residenciais. Para os que não querem se atrever nas paredes em contraposição às cores vibrantes, podem se jogar nos grafismos em objetos e adornos, como as cortinas da sala, lustres e vasos, detalhes do papel de parede ou em carpetes e persianas. “Quando se fala em grafismos, é aconselhável usar cores e formas de maneira comedida, para contrapor com o resto do ambiente”, comenta a designer.