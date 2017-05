Bressane presta tributo a atores

Há algo de belo e misterioso em Beduíno, como em todo filme de Júlio Bressane, mas há algo de especial neste que, de certa forma, pode ser considerado uma súmula do autor. Bressane apresentou Beduíno no Festival de Brasília do ano passado. Há 50 anos, ele iniciava, em Brasília, sua singular trajetória com Cara a Cara. Na apresentação do novo filme, Bressane convidou o...