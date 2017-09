Brasil Nação Calunga apresenta novo álbum no Teatro Sesi

A banda Brasil Nação Calunga apresenta o show Imagens da Alma, que marca o lançamento do CD Brasil Nação Calunga, nesta terça-feira, às 20 horas. Comandado pelo compositor e baixista Bororó Felipe, o grupo traz no disco músicas inéditas, que mesclam diferentes ritmos como samba, bossa nova, baião, jazz com fortes influências regionais da catira e da folia de reis, típicas do Centro Oeste. A banda é formada ainda pelo guitarrista Jairo Reis, responsável pelos arranjos e direção musical, o baterista Ricardo de Pina, o saxofonista Rosinaldo e o tecladista e percussionista Genysson Ponce. Neste show, o cantor, compositor e produtor cultural Gilberto Correia fará participação como convidado. A banda surgiu em 2013 como resultado da transformação de um grupo de músicos que se juntaram para dar sustentação a músicos goianos, como Nilton Rabello, Fabiano Chagas, ao Projeto Turnê de Dois de Gilberto Correia e Nilton Rabello, entre outros. Ingressos: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.