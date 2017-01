Bordadeiras de Goiânia tentam manter vivo o ofício artesanal

Da infância sofrida no sertão árido do Piauí, a dona de casa Cecília Ferreira de Oliveira Sousa, de 76 anos, guarda, ao menos, uma boa lembrança: as flores que colhia pelo caminho da lida na roça até chegar na casa simples dividida com sete irmãos. Cecília é uma das poucas bordadeiras ainda em atividade em Goiânia. Das mãos ágeis, nascem verdadeiras obras de ar...