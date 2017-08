Bombeiro revela quais foram as últimas palavras da princesa Diana

Um bombeiro que ouviu as palavras finais da princesa Diana contou como ele pensou que ela sobreviveria após o acidente de carro em Paris, há 20 anos. As informações são do The Sun.

Xavier Gourmelon, de 50 anos, disse que a princesa estava consciente e tinha os olhos abertos quando ele a puxou de dentro do Mercedes destruído – em seguida, ela sofreu uma parada cardíaca quando foi colocada suavemente em uma maca.

Ele conseguiu ressuscitá-la e ficou convencido de que ela sobreviveria. Mas Xavier ficou horrorizado quando descobriu mais tarde que a princesa de 36 anos morreu no hospital apesar dos frenéticos esforços dos cirurgiões para revivê-la.

O bombeiro contou à mídia local que inicialmente não tinha ideia de que ele estava resgatando a princesa no acidente dentro do túnel de Pont de l'Alma, na capital francesa.

Ao socorrê-la, Xavier contou que Lady Di apenas perguntou para ele “Meu Deus, o que aconteceu?".

"A mulher, que mais tarde descobri que era a princesa Diana, estava no chão de costas. Ela estava se movendo muito ligeiramente e pude ver que ela estava viva. Eu podia ver que ela tinha uma ligeira ferida no ombro direito, mas, além disso, não havia nada significativo. Não havia sangue espalhado em seu corpo. Eu achava que ela ia sobreviver”, contou Xavier.

Diana morreu devido a ferimentos internos. Ela estava acompanhada do amante Dodi Fayed e o motorista Henry Paul tentava fugir dos fotógrafos no momento do acidente. Os dois também morreram.