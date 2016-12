Bolshoi Pub em clima de flashback

Festa Remake - Yes Bar e Pub homenageia divas do pop - Os DJs Paullo Inácio, Scarlet Sith, Lovitt e Rafael Porto são as atrações da festa Remake, que faz uma homenagem às divas da música pop como Britney Spears, no Yes Bar e Pub, a partir das 23 horas. A noite terá ainda performance das drags Justine Glasgow e Victoria Guerrie. Ingressos a partir de R$ 15. O pub fica na Rua 2 esq. c/ Rua 8, Centro. Mais informações: 3645-2612.

Villa Mix - Papai Noel sertanejo - O cantor sertanejo Lucas Led (foto) é a atração de hoje, a partir das 22 horas, da festa Merry Christmas da Villa Mix. Para o clima natalino ficar ainda mais acentuado, a casa sugere que os clientes vistam trajes nas cores do Bom Velhinho: vermelho ou branco. Além do sertanejo, o DJ Rodrigo Melo também está escalado para animar a noite. Lucas Led foi o nome escolhido por Lucas, ex-Lucas e Diogo, para seguir sua carreira solo. Com seu irmão Diogo, ele formava uma das duplas mais queridas do público da noite sertaneja de Goiânia. Diogo decidiu se dedicar apenas à carreira como produtor musical. A primeira música da nova fase de Lucas Led é Coração Trancado. Ingressos a partir de R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino). A boate fica na Avenida 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.

O Bolshoi Pub recebe em seu palco hoje uma das bandas preferidas do público que frequenta a casa: a Banda Venosa. Queridos do público que curte flashback, os músicos mineiros primam pela qualidade, executando as músicas que todo mundo ama cantar junto. O repertório é farto em clássicos com pérolas de Red Hot Chili Peppers, U2, Green Day, Live e tantos outros gigantes do rádio. A Venosa é formada por Hugo Barata, no vocal, Marlon Xavier, na guitarra, Diogo Machado, no baixo, Guilherme Vidal, no teclado e João Guerra, na bateria. O pub abre às 21 horas e o show está previsto para meia-noite. Ingressos antecipados custam R$ 50. A casa fica na Rua T-53 esq.c/Av. T-2, nº 1140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Noite

Tripop no Taberna

A banda Tripop é a atração de hoje da noite Do Pop ao Rock do Taberna Music Pub, que abre as portas às 21 horas. No repertório, clássicos de bandas como Nirvana e The Doors e artistas como Michael Jackson e Legião Urbana. O ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas até as 23 horas. A casa fica na Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 996920505.

Ladies Night

Noite delas na Diablo

Os DJs Gabs, Milian G e Daniel de Mello foram escalados para animar hoje a já famosa Ladies Night do Diablo Pub que tem entrada franca e exclusiva para as meninas que chegarem antes das 23 horas. As cem primeiras ainda são recebidas com um welcome drinque. Os demais mortais pagam R$ 30 e os homens têm a opção de fazer um esquenta no Diablo Bar, ao lado da boate. O Diablo Pub fica na Rua 91, nº 632,

Setor Sul. Mais informações: 4101-6376.

George Henrique & Rodrigo

Esquenta da Wood's para 2017

A dupla é a atração de hoje da festa de pré-réveillon da Wood’s. A White Party promete muita animação a partir das 22h30, e tem traje obrigatório da cor branca. Afilhados musicais da dupla Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo devem cantar canções do álbum Ouça com o Coração. A boate fica na Av. T-10 esq.c/ T-36, Setor Bueno. Mais informações: 99663-4335.

DJ Shark

Música eletônica na Sedna

Produtor e DJ, Shark é referência no Brasil quando se fala em pista animada e boa música. O rapaz é a atração hoje na Sedna Lounge, que abre às 22 horas. DJ Gui Ramalho e Rodrigo Junqueira completam o time da noite. O carioca Shark, que assina no RG Rafael Gebara, é considerado um dos melhores DJs de trap e hip hop do País. A Sedna fica na Rua 146, nº 500, Setor Marista. Telefone: 3241-9622.

MC Rael

Rap no Garden Place

O cantor paulista é a atração hoje, a partir das 22 horas, do Projeto Bye - Rap In Cena, do Garden Place. Nascido no Jardim Ipiranga, em São Paulo, MC Rael começou a construir sua história de sucesso no rap nacional há pouco mais de dez anos. Os ingressos custam a partir de R$ 40. A casa fica na Av. T-15, nº 197, Setor Bueno. Mais informações: clubbye.com

Natal do Peru

Esquenta para o Natal na Diablo

Quem disse que a noite de Natal não é momento de balada? É para conquistar o público que não abre mão de festa que o Diablo Pub abre suas portas após a meia noite de sábado. Pop, house, trap e hip hop fazem parte do cardápio de gêneros dos DJs Guilherme Alb, Mário Pires e Renato Borges. A entrada é grátis para quem doar um quilo de alimento não perecível ou algum brinquedo em boas condições. O Diablo Pub fica na Rua 91, nº 632, Setor Sul. Mais informações: 4101-6376.

Mood

Pós-Natal com festa

Os DJs Daniel de Mello, Mário Pires e Calango Nego são as atrações da festa pós-Natal da Mood, amanhã, às 23 horas. A festa é uma parceria com a Casa de Música e promete shots de tequila grátis para mulheres durante toda a noite. A Mood fica na Rua 1145, nº 39, Setor Marista.

Liga Joe

Música na Cerrado Cervejaria

A Banda Liga Joe é a atração da noite de domingo, a partir das 19 horas, da Cerrado Cervejaria. Formado pelos músicos Gustavo Voz (baixo e vocal), Sérgio Seddi (guitarras) e Vinícius Montelo (bateria e vocal), o grupo vai tocar o seu tradicional repertório de pop rock, com sucessos nacionais e internacionais. A casa fica na Avenida T-3, nº 2456, Setor Bueno. Mais informações: 3274-4615.

Natal

Corais da Legião da Boa Vontade

A Legião da Boa Vontade (LBV) levará o Coral Infantojuvenil Boa Vontade e o Coral Ecumênico Boa Vontade para uma apresentação no Shopping Cerrado nesta sexta-feira, a partir das 19 horas. Crianças, adolescentes e adultos interpretarão canções natalinas. O evento tem entrada franca. O shopping fica na Av. Anhanguera, nº 10790, Setor Aeroviário. Mais informações: 3621-2611.

Show de Natal

Praça Cívica com Coral Jovem de Goiânia

O Coral Jovem de Goiânia abre as apresentações da Aldeia do Papai Noel nesta sexta-feira, dia 23, às 19h30, na Praça Cívica. Logo após a apresentação do coral, o Projeto Supernova vai emprestar um tom mais irreverente e animado ao Show de Natal da OVG nos embalos do rock. O cantor e compositor Brunno Moreno encerra a programação musical da noite. Amanhã e domingo, últimos dias do evento, quem comandará a festa é o cantor sertanejo Júnior Santolli, sempre a partir das 20h30. A entrada é franca.

Sarau

Poesia no Evoé

O Evoé Café com Livros abre o palco para a poesia a última edição 2016 do seu tradicional sarau, aberto para todos os estilos, hoje, a partir das 18 horas. A entrada é franca e o espaço que conta com música e opções de bebidas e comidinhas abre às 16 horas. O endereço é Rua 91, 489, Setor Sul. Mais informações: 3092-3733

Exposição

Juca de Lima - O Mundo Visto do Sertão

A exposição individual do artista plástico segue aberta no Museu de Arte de Goiânia (MAG). A mostra faz uma retrospectiva pelos mais de 70 de arte do pintor e reúne 227 obras, entre variadas técnicas. A visitação é de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, sábado, domingo e feriados, das 8 às 18 horas. A entrada é franca. Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Mais informações: 3524-1189. Até 15 de janeiro.

Artes plásticas

Eu Sou Ar e Ar é Tudo Que Sou

Mais de 50 criações do artista plástico Oscar Fortunato estão em cartaz na Plus Galeria. A mostra é composta por telas em óleo, serigrafias e experimentações de corrosões em metais como cobre, latão e alumínio, feitas em placas e objetos, principalmente engrenagens e peças industriais. Visitação em horário comercial. A entrada é franca. Rua 114, nº 70, Setor Sul. Informações: 3278-2582. Até 31 de janeiro.

Blackbook

Coletiva aberta no espaço Rock

A coletiva está aberta para visitação no espaço criativo Rock. Entre pinturas, desenhos e esculturas, participam os artistas Rodrigo Flávio, Santhiago Selon, Mateus Dutra, Fabiola Morais, Camaleao, Luiz Antena, Lucas Ruiz, Fabiana Queiroga, Morbeck, Butas, Renato Reno, Douglas e Divino Pereira, Ebert Calaça, Rafael Fleury, Danilo Itty e Victor Souza. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Entrada R$ 5. Até 8 de fevereiro.

Forró

Fulô de Mutamba faz show no Rock

A banda Fulô de Mutamba faz show, hoje, a partir das 20h30, na festa Forró Rastapé! do Rock. O clima já vai ser de despedida de fim de ano e a promessa é de uma verdadeira celebração do ritmo nordestino. Para a coisa ficar ainda mais animada, haverá um concurso para escolher o melhor casal dançarino. Os ingressos antecipados custam R$ 10. Formada em Goiânia em 2014, a Fulô de Mutamba tem o objetivo de resgatar compositores nordestinos de ritmos como forró, baião, xote e cabaçal. Já amanhã, a partir da 0h30, a casa abre para seu After de Natal. A ideia é promover uma festança para quem tiver sobrevivido à ceia em família. A entrada é franca e os DJs Mário R. Pires, Ni Ela, Beto Rockefeller e Mateus Dutra foram escalados para animar a pista. O Rock fica na Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Mais informações pelo e-mail rockrua9@gmail.com.

Diversão

Férias no Ita Center Park

Para movimentar as férias escolares de quem resolveu ficar em Goiânia e para a alegria geral da criançada, o Ita Center Park está de volta à área externa do Flamboyant Shopping Center. Nesta temporada, foram montados brinquedos como os tradicionais autopista, montanha-russa e roda-gigante, além de outros brinquedos especiais para crianças menores. Para brincar, é preciso comprar um passaporte que dá direito ao visitante de curtir todas as atrações. Os valores são R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e o funcionamento é das 16 às 22 horas diariamente. Têm direito a comprar meia-entrada todos os visitantes que levarem um acompanhante. Aqueles que não desejam utilizar os brinquedos, mas desejam acompanhar alguém dentro do parque, pagam R$ 5 para o ingresso de acesso. Mais informações: 3923-3416.