Boicote ao filme em Goiânia

Muitos grupos de proteção de animais de Goiânia vão boicotar a estreia do filme Quatro Vidas de Um Cachorro, como Lar Amicão, Patinhas de Anjos, Animais Abandonados Gyn e Vida Lata. “Não assistiremos e faremos campanha na internet. O que era para ser algo bonito e trazer a mensagem do amor, da vida e da união, pecou pela cena desnecessária e cruel, em que o animal foi obrigado a enfrentar uma correnteza e quase se afogou”, avalia a química Leila de Alcântara, idealizadora do grupo Juntos Pela Vida.

Leila Alcântara tem sete cães adotados em casa: Fofão, Keite, Brisa, Índia, Sofhia, BB e a recém-chegada Maria. Ela também está dando lar temporário para quatro cachorros que esperam adoção. “Eu falo que metade de mim mia e a outra metade late. Com os animais aprendi a amar sem troca. Eles não me cobram amor, pelo contrário, me oferecem mesmo que eu não dê a mínima atenção a eles. Portanto, junto com o grupo Juntos Pela Vida apoiamos o boicote feito pela Peta, pois consideramos uma atitude justa”, completa.