Bodas de ouro com a música

Uma das vozes mais emblemáticas da música goiana, Maria Eugênia sobe hoje ao palco em um momento de celebração, um retorno às origens do lançamento do primeiro disco da carreira, há 25 anos. Para comemorar, hoje, Maria Eugênia lança o DVD Minha Natureza, às 20 horas, com show no Teatro Sesi. Com coprodução com o Canal Brasil e direção do cineasta Paulo Fon...