Bob Dylan fará releitura do clássico 'Stardust'; confira

Bob Dylan divulgou releitura do clássico "Stardust", música de Hoagy Carmichael. A faixa fará parte do seu 38º álbum, Triplicate.

A canção já foi gravada mais de cem vezes por músicos como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ringo Starr e Rod Stewart.

O álbum, com data de lançamento previsto para o dia 31 de março, será composto de 30 músicas de diferentes artistas, como a versão "I Could Have Told You", lançada em 1954 por Frank Sinatra.

A novidade de Triplicate é a composição do álbum, que será dividido em três CDs ou um conjunto de vinil com três LPs, cada um contendo dez músicas.